Bologna, nuova offerta per Gosens dopo il primo rifiuto dell’Union Berlino

Dopo l’esperienza in Germania all’Union Berlino, il futuro di Robin Gosens potrebbe essere in Italia. Infatti, come anticipato da Gianluigi Longari a marzo, il Bologna è da tempo sulle sue tracce. E arrivano nuovi aggiornamenti. Dopo il primo rifiuto da parte dei tedeschi, il club emiliano ha avanzato una nuova offerta: 1.5 milioni per il prestito, a cui andranno sommati i 6 milioni di riscatto più gli eventuali bonus.

🚨 Il #Bologna in caso di qualificazione alle coppe europee, valuterebbe con interesse l’opportunità di riportare in Serie A Robin #Gosens dall’Union Berlino

— Gianluigi Longari (@Glongari) March 15, 2024

Foto: