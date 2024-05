Bologna, nel weekend può arrivare la Champions

Alle 18 andrà in scena il primo big match della 36° giornata. Il Bologna di Thiago Motta cerca gli ultimi punti definitivi per la Champions League. Già da questo weekend, i rossoblù potrebbero festeggiare l’aritmetica Champions se la Roma dovesse perdere a Bergamo contro l’Atalanta. Servirà però, una prestazione decisamente migliore delle ultime due uscite con Torino e Udinese, dove la squadra ha guadagnato solo due punti. Dall’altra parte, c’è un Napoli in cerca di punti per l’ingresso alle prossime competizioni europee. Con Fiorentina, con una partita in meno, e Torino ai talloni e con un calendario non del tutto semplicissimo (Bologna, Fiorentina e Lecce), i partenopei dovranno fare un finale di stagione ai limiti della perfezione.

Foto: instagram Bologna