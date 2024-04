Bologna, Motta non recupera Odgaard: il danese si allena ancora a parte

Il Bologna ha svolto una seduta d’allenamento stamattina a Casteldebole, per preparare al meglio la prossima gara da giocare in campionato, che vedrà i felsinei ospitare il Monza al Dall’Ara. Dopo aver recuperato Sam Beukema, che già ieri si era allenato in gruppo insieme a i compagni di squadra, il tecnico dei rossoblù Thiago Motta non può ancora contare su Jens Odgaard che, questa mattina, ha svolto del lavoro differenziato. Questo il report pubblicato dal club sul proprio sito:

“La squadra continua la preparazione a Bologna-Monza: oggi i rossoblù hanno svolto un allenamento tecnico-tattico con partitella finale. Differenziato per Jens Odgaard”. Foto: Instagram Odgaard