Bologna-Monza, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Monza, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A con fischio d’inizio alle 15. Arnautovic recupera ma va in panchina, Thiago Motta schiera Ferguson come falso nove nel tridente. Palladino conferma Petagna dal 1′, alle sue spalle Pessina e Caprari. Donati sostituirà l’infortunato Carlos Augusto.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos

Allenatore: Thiago Motta

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Marlon; Donati, Rovella, Sensi, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

