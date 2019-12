Bologna-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il posticipo tra Bologna e Milan. Sinisa Mihajlovic, illustre ex, dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Tomiyasu, Bani, Danilo e Denswil nella linea difensiva; Schouten e Poli in mediana con Skov Olsen, Dzemaili e Sansone alle spalle dell’unica punta Palacio. Stefano Pioli sarebbe intenzionato a rispondere con il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Conti, Romagnoli, Musacchio e Hernandez nel reparto arretrato; Kessié, Bennacer e Bonaventura a centrocampo con Suso, Piatek e Calhanoglu a comporre il tridente offensivo. Appuntamento alle 20:45, a seguire le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Hernandez; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

Foto: Bologna Twitter