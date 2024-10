Bologna – Milan, CdA d’urgenza in corso. Lepore: “Si va verso una scelta di sensibilità”

Dopo aver di fatto scartato l’idea di poter giocare Bologna-Milan nello Stadio Dall’Ara, è ora in corso un CdA della Lega Calcio, indetto col fine di valutare le ipotesi rinvio oppure di trovare un campo neutro in cui disputare la gara. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla delicata questione: “Questa mattina ho sentito i rappresentati della Lega Calcio, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio”.

Foto: X Bologna