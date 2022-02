Il Bologna torna all’attacco: Miha rilancia Barrow insieme a Orsolini

Il periodo poco felice iniziato ormai a fine 2021 rischia di pesare oltremodo sulla stagione del Bologna. Per questo, per lo scontro chiave di stasera con lo Spezia, Mihajlovic sta pensando a qualche novità. La più importante è quella che rimanda al ritorno in campo da titolare di Musa Barrow, tornato un paio di settimane fa dalla Coppa d’Africa. La sua assenza ha tolto un’alternativa di primo piano al tecnico rossoblu, che peraltro ha dovuto fare i conti con lo stato di forma non ottimale di Arnautovic. La titolarità del gambiano, in ogni caso, non dovrebbe cambiare le cose per Orsolini, che dovrebbe posizionarsi sulla fascia opposta in appoggio all’attaccante austriaco. Chi arretrerebbe il suo raggio d’azione è Soriano, che scalerebbe in mediana. Se così fosse, sarebbe un Bologna a trazione anteriore.

Foto: Twitter Bologna