Bologna, lo striscione in curva per Mihajlovic: “Guerrieri si diventa senza arrendersi mai. Forza Sinisa”

Il Bologna torna al Dall’Ara e per la prima volta, dopo tempo, non c’è Sinisa Mihajlovic in panchina, tornato in ospedale a curare la leucemia, che si è ripresentata.

I tifosi rossoblù hanno fatto gli auguri al tecnico serbo. Nel pre-partita contro la Sampdoria è stato proiettato sul maxi schermo del Dall’Ara la dedica: “Forza Sinisa” e in curva è stato esposto un bellissimo striscione che recita: “Guerrieri si diventa senza arrendersi mai”.

