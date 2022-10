Bologna, lo striscione dei tifosi fuori dai cancelli di Casteldebole: “Where the hell are you mister President?”

Non sembra trovare pace la crisi del Bologna che, di conseguenza, ha portato ad un clima sempre più teso con i tifosi. Dopo l’ennesima sconfitta in campionato e il quart’ultimo posto in classifica, infatti, la Curva rossoblù si è rivolta direttamente a Joey Saputo con uno striscione affisso stamane fuori dai cancelli di Casteldebole, sede degli allenamenti del club, con la scritta “Where the hell are you mister President?” che tradotto significa: “Dove diavolo sei signor Presidente?” Evidente l’intenzione dei tifosi di richiamare l’attenzione del numero uno del club, da tempo assente alle gare della squadra rossoblù.

Foto: Twitter Bologna