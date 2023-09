Bologna, lesione muscolare per Posch. Incertezza su Lucumi

Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Bologna ha fornito dettagli importanti in merito alle condizioni di Stefan Posch e John Lucumi: “Questa mattina a due giorni dalla trasferta di Monza i rossoblù hanno svolto un allenamento tattico con partitella finale. Terapie per Stefan Posch e Jhon Lucumi. Gli esami cui è stato sottoposto Stefan Posch hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di quattro settimane circa. Jhon Lucumi verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire la reale entità del quadro clinico e i tempi di recupero“.

Foto: Instagram Posch