Bologna, lesione di primo grado del bicipite femorale destro per Ndoye. Il comunicato

Ndoye ha subito un infortunio e gli esami effettuati in mattinata hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Ecco il comunicato: “Continua la preparazione dei rossoblù a Empoli: oggi i ragazzi di Mister Italiano hanno svolto lavoro tattico con partitelle a campo ridotto. Gli esami cui è stato sottoposto Martin Erlic hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di allenamento differenziato. Dan Ndoye ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane. Seduta differenziata per Lewis Ferguson, terapie per Oussama El Azzouzi. Nicolò Cambiaghi ha iniziato oggi il percorso riabilitativo”.

Foto: instagram personale