Bologna, le condizioni di Cambiaso. Il report

Apprensione per Thiago Motta. In giornata sono stati eseguiti i controlli sul terzino italiano Cambiaso. Il comunicato ufficiali di seguito:

In seguito al risentimento al ginocchio sinistro accusato sabato nel riscaldamento di Sassuolo, oggi Andrea Cambiaso è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un’infiammazione all’articolazione.

Il giocatore, che non ha quindi potuto rispondere alla convocazione della Nazionale Under 21, osserverà una settimana di riposo per poi intraprendere un programma di allenamenti personalizzato.

Foto: Sito Bologna