Bologna, l’addio di Hickey: “Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Un pensiero speciale a Mihajlovic”

Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Brentford. Il terzino, però, prima di partire per la sua nuova avventura in Inghilterra ha valuto salutare i tifosi del Bologna con una lettera su Instagram, salutando in maniera speciale Sinisa Mihajlovic: “Due anni fantastici con il Bologna, non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi trattato come uno di voi. Auguro il meglio per la prossima stagione al club e ai tifosi. Un pensiero speciale per il tecnico Sinisa Mihajlovic“.

Foto: Instagram Hickey