Bologna, Italiano: “Non abbiamo nulla da nascondere, stiamo lavorando per un centrale in difesa”

Italiano ha presentato in conferenza stampa il match di domani sera tra il suo Bologna e l’Udinese, con fischio d’inizio alle 18.30 al Dall’Ara. Sul mercato: “Non abbiamo nulla da nascondere. Si sta lavorando per un centrale, poi per il resto con la società siamo vigili su tutto. La priorità rimane quella del difensore centrale”. Sull’eventuale rinforzo a centrocampo: “Credo che come palleggiatore e uomo d’ordine qui a Bologna abbiamo già Remo Freuler ed el Azzouzi, due giocatori che sanno far muovere la palla, sanno essere dinamici e aggressivi. Si è comunque vigili su tutto, sul mercato. Sono però da valutare anche le condizioni di Ferguson ed El Azzouzi, ma lì in mezzo abbiamo anche già a disposizione grandi qualità”. Italiano sta lavorando sodo con la squadra per trasmettere le proprie idee di gioco: “Credo che sia un processo che richiede un po’ di tempo, in una situazione dove arriva un allenatore nuovo con un contesto però che somiglia tanto a quelle che possono essere le mie idee. Se si va ad analizzare dove si può aggiungere qualcosa o dove trovare qualche vantaggio penso che ci voglia del tempo. Tutte le squadre cercano di avere un’identità subito dalle prime giornata, però ci vuole pazienza soprattutto perché siamo partiti in ritiro con tanti assenti, con qualche infortunio di troppo e ora, piano piano, stiamo riuscendo a mettere in campo tutto ciò che ci può dare equilibrio. Quando abbiamo la palla credo che potremo mostrare le nostre qualità, mentre quando non abbiamo la palla dobbiamo essere bravi a concedere il meno possibile agli avversari”.

Foto: instagram Bologna