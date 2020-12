Bologna, interrotto il ritiro iniziato dopo la sconfitta con la Roma

Il Bologna ha interrotto il ritiro, annunciato fino al 23 dicembre dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro con la Roma. La decisione è stata presa al termine dell’allenamento, in una riunione tra il tecnico Sinisa Mihajlovic, società e spogliatoio. I titolari di ieri sono stati impegnati in una seduta di scarico, mentre tutti gli altri hanno lavorato in campo. Allenamento differenziato per Sansone, Skorupski, Orsolini, Schouten, Skov Olsen. Proseguono le terapie per Mbaye e Santander.

Foto: Twitter Bologna