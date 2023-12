Bologna in zona Champions. Salernitana battuta 2-1 all’Arechi (doppietta Zirkzee)

Il Bologna è momentaneamente quarto in classifica dopo la vittoria per 2-1 all’Arechi contro la Salernitana. Gara decisa da una doppietta di Zirkzee, che nel primo tempo a indirizzato il match.

Nella ripresa. al 75′, la rete di Simy, che ha riaperto la gara, ma la Salernitana non è riuscita ad avere lo squillo decisivo per provare almeno il pareggio.

Bologna quindi al momento quarto, Salernitama sempre più ultima.

Foto: sito Bologna