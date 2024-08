Bologna in ritardo, il tormentone è Logan Costa

Non solo Martin Erlic, il Bologna è da tempo alla ricerca di un altro difensore centrale a Vincenzo Italiano dopo la cessione di Riccardo Calafiori in direzione Arsenal. E il sostituto potrebbe arrivare dal Tolosa, club dal quale i felsinei hanno già acquistato Dallinga in questa sessione di calciomercato. Stiamo parlando di Logan Costa, difensore classe 2001, valutato 18-20 milioni di euro (bonus compresi) dai francesi. Un inseguimento che va avanti da tempo, ma il difensore capoverdiano non è stato l’unico profilo seguito dal Bologna: i rossoblu hanno seguito anche Josip Sutalo dell’Ajax. La caccia al difensore continua, ma l’esordio in campionato si fa sempre più vicino.

Foto: Instagram Logan Costa