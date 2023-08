Bologna, in arrivo Karlsson dall’AZ

Jesper Karlsson si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Dopo le indiscrezioni di questa mattina, la società felsinea ha chiuso l’accordo con l’Az Alkmaar per un’operazione da 10-12 milioni di euro. Il giocatore ha già l’accordo con il Bologna ed è pronto a partire per l’Italia ed effettuare le visite mediche. Classe ’98, ala di grande talento che si è messo in risalto in Olanda con l’AZ, dove nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze in campionato con 9 gol e 4 assist, risultando tra i giocatori che hanno creato più occasioni da gol nell’intera Eredivisie.

Foto: Instagram Karlsson