Bologna, il report dell’allenamento: Saelemaekers out 2-3 settimane

Il Bologna ha comunicato il report dall’allenamento odierno. A riposo Karlsson alle prese con il recupero post intervento dentistico. Infortunio per Alexis Saelemaekers che starà ai box 2-3 settimane. Il comunicato: “Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù verso #MilanBologna. Attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico per i ragazzi di Thiago Motta: seduta differenziata per Dan Ndoye. A riposo Jesper Karlsson a causa di un intervento dentistico: si unirà al gruppo nel corso della settimana. Gli esami cui è stato sottoposto Alexis Saelemaekers hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane”.

Foto: Instagrìam Saelemaekers