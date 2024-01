Bologna, il report dall’allenamento: Ndoye ancora a parte

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Casteldebole in vista della partita contro il Sassuolo. Il report della società rossoblù: “Ripresi questa mattina gli allenamenti in preparazione a #BFCSassuolo: oggi i ragazzi hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Sydney Van Hooijdonk è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni, differenziato per Dan Ndoye“.

Foto: Instagram Ndoye