Bologna, il 10 settembre cittadinanza onoraria per il presidente Saputo

Il 10 settembre, il presidente del Bologna, l’imprenditore italocanadese Joey Saputo, che ha portato la squadra in Champions League, diventerà cittadino onorario bolognese: la cerimonia è alle 18, nella sala del consiglio comunale a Palazzo d’Accursio, con il sindaco Matteo Lepore.

“La determinazione di Saputo ha fatto sì che la società fosse sempre proiettata al futuro, nella continua ricerca di quell’equilibrio che portasse alle ambite posizioni di classifica fortemente volute dal presidente. Anche nell’esperienza alla guida del Bologna Bfc, accanto all’impegno sportivo non è mancata la partecipazione ad iniziative benefiche a favore del territorio“, si legge nelle motivazioni che saranno lette in aula dalla presidente del Consiglio Maria Caterina Manca. Seguirà l’intervento del presidente Saputo. La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria al presidente Saputo è stata avanzata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale in accordo con tutti i gruppi consiliari e approvata all’unanimità con delibera dello stesso Consiglio lo scorso primo luglio.

Foto: sito Bologna