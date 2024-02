Bologna, i convocati per l’Hellas Verona

Alla vigilia dell’anticipo di campionato contro l’Hellas Verona il tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per il match del Dall’Ara. Torna dalla squalifica Freuler, sempre out per infortunio Soumaoro. L’elenco completo:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis, Posch

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski

Attaccanti: Kerlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee

Foto: Twitter Bologna