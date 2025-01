Bologna, i convocati per il Monza. C’è Lucumì

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha convocato 25 calciatori per il match della 21^ giornata di Serie A, uno in più rispetto a quelli portati a San Siro: torna infatti Jhon Lucumí, che ha scontato il turno di squalifica per somma di ammonizioni e sarà di nuovo a disposizione dell’allenatore rossoblù.

Di seguito la lista completa:

Portiere: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini