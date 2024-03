Bologna, i convocati in vista dell’Empoli: out Posch e Zirkzee

È stato ufficializzato poco fa dal tecnico del Bologna Thiago Motta l’elenco dei convocati per il match di campionato di domani contro l’Empoli. Non risulta in lista Posch, che sarà indisponibile per motivi familiari (sta per nascere suo figlio), mentre sono ai box gli infortunati Zirkzee e Karlsson, oltre al lungodegente Soumaoro. Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Ilic, Lucumi, Lykogiannis.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers

