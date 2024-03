Bologna, i convocati di Thiago Motta per l’Inter. Ci sarà Ferguson

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Inter .

Assente Kesper Karlsson, che in settimana ha svolto terapie, mentre è regolarmente in lista Lewis Ferguson, che sarà dunque regolarmente in campo dopo i problemi accusati a inizio settimana.

Questo l’elemco:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.

Foto: twitter Bologna