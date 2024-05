Bologna, i convocati di Motta per il Torino

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati alla vigilia della sfida contro il Torino in programma per domani sera allo stadio Olimpico. Torna a disposizione Odgaard, mentre resta out Soumaoro. Squalificato Sam Beukema.

Questa la lista completa:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.

