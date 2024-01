Bologna, i convocati di Motta per il Genoa: emergenza in attacco

Thiago Motta allenatore del Bologna, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Genoa.

Continua l’emergenza nel reparto avanzato, con le assenze di Ndoye e Karlsson per infortunio e quella di Ferguson per squalifica. In difesa invece non recupera Bonifazi.

Questa la lista completa:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis, Posch

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski

Attaccanti: Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee



Foto: sito Bologna