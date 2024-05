Bologna in Champions: festa grande a Piazza Maggiore. Migliaia di tifosi aspettano i giocatori

Il Bologna è tornato in Champions dopo 60 anni. Festa grande in città. E’ scattata la festa a Piazza Maggiore, dove migliaia di tifosi si sono aggregati dopo il fischio finale di Atalanta-Roma. Qualkche centinaio di persone ha visto la gara proprio in piazza. I giocatori erano invece al centro sportivo di Castelbebole, e anche lì è scattata la festa al fischio finale.

Alla spicciolata i calciatori hanno lasciato il centro sportivo per recarsi all’abbraccio con i tifosi a Piazza Maggiore.

Foto: screen Dazn