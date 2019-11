Bologna, guarda che Skov Olsen: tripletta con la Danimarca U21

Se con il Bologna sta faticando a trovare spazio con la nazionale danese Skov Olsen continua a brillare. Nella gara giocata oggi pomeriggio contro l’Ucraina, sfida valevole per le qualificazioni agli europei under21, il classe 1999 si è messo in mostra con una tripletta. Tre reti realizzate in meno di un’ora di gioco che hanno permesso alla Danimarca di battere gli ucraini per 3 a 2 e di consolidare il primato del girone.

Foto: Profilo Twitter ufficiale del Bologna