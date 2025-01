Bologna, goleada in amichevole col Corticella: differenziato per Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi

Quest’oggi il Bologna di Vincenzo Italiano ha sostenuto una partitella di allenamento insieme al Corticella, terminata con il risultato di 16 a 0. Una prova che è servita al tecnico ex Fiorentina per testare la condizione di alcuni giocatori e prepararsi fisicamente all’importante match con la Roma. Lavoro differenziato per Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi. Qui di seguito il report del club.

“I rossoblù hanno continuato oggi la preparazione a Bologna-Roma con una partitella di allenamento insieme al Corticella, terminata 16-0. A segno Dominguez, Ndoye, Dallinga (2), Fabbian, Orsolini (5), Castro (3), Odgaard (2), più un’autorete. Allenamento differenziato per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi”.

Foto: Instagram Bologna