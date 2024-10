Bologna, Ferguson torna in gruppo. Il comunicato

Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ha ripreso ad allenarsi insieme al resto della squadra. Di seguito il comunicato del club:

A due giorni dalla partita con il Milan, i rossoblù hanno svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico. Lewis Ferguson, a sei mesi di distanza dall’infortunio al ginocchio destro, è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Seduta differenziata per Martin Erlic e Michel Aebischer, terapie per Oussama El Azzouzi.

Foto: Instagram Bologna