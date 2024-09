Bologna e Shakhtar non si superano. Finisce 0-0. Skorupski para un rigore dopo 4 minuti

Il Bologna torna in Champions League e lo fa con un pareggio senza gol contro lo Shakhtar. Gara che i padroni di casa hanno controllato, costruendo anche diverse palle gol, ma senza sbloccare il match. Eppure si poteva mettere malissimo per il Bologna, dopo 4 minuti, con gli ucraini che hanno usufruito di un calcio di rigore, ottimo Skorupski a parare su Sutakov. Da lì chance per i padroni di casa, una capitata a Castro, a fine primo tempo, l’altra a Fabbian, a inizio ripresa. In entrambi i casi ottima risposta del portiere ucraino Riznyk.

Nel finale, ancora una chance per il Bologna a pochi secondi dalla fine, una mischia in area, pericolosa, sventata dalla difesa ucraina. Finisce 0-0, il Bologna torna in Champions conquistando un punto.

Nell’altra gara, 3-0 dello Sparta Praga sul Salisburgo, con il nigeriano Olatunji protagonista con un gol e un assist.

Foto: Instagram Bologna