Bologna e Lazio non si superano. E’ 0-0 al Dall’Ara

Finisce 0-0 un bel primo tempo al Dall’Ara tra Bologna e Lazio, una gara con molte palle gol da una parte e dall’altra, ferma però ancora a reti bianche.

Prima chance per la Lazio al 15′, con Pedro, che prova il destro a giro, ma la palla esce. Al 28′, palo di Ferguson, che di testa a colpo sicuro prende il legno. Al 33′ Provedel salva su Barrow, lanciato in profondità, e vicino al vantaggio del Bologna.

Al 36′ la risposta della Lazio con Luis Alberto che si trova a tu per tu con Skorupski che gli nega la gioia del gol.

Finisce 0-0 un bel primo tempo, con un pareggio giusto fino ad ora. Giallo nel finale per Vecino che salterà il derby.

Nella ripresa, stesso copione del primo tempo. Ritmi alti e occasioni da entrambi i fronti. Riparte meglio il Bologna con un sinistro di Kyryapoulos che sfiora il palo. Al 64′ esce scuotendo la testa Luis Alberto, forse per qualche problemino da valutare in vista della Conference League e del derby. All’82’, Barrow mette i brividi alla Lazio, con un destro a giro impreciso. Nel finale è assalto Lazio, che vuole i 3 punti. Finisce 0-0, Bologna e Lazio non si fanno male. La Lazio sale a 49, a 1 punto dall’Inter al terzo posto. Il Bologna sale a 36, staccando la Juve di un punto momentaneamente.

Foto: twitter Lazio