“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 di due membri dello staff tecnico della Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e tutti i componenti dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario. L’attività della squadra procede regolarmente”.

Foto: Twitter Bologna