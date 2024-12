Bologna, distorsione della caviglia per Ndoye: i possibili tempi di recupero

Nella giornata di oggi sono ripresi gli allenamenti del Bologna dopo la vittoria racimolata contro la Fiorentina. Assente naturalmente Ndoye che si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra. Questa la nota ufficiale del club: “Sono ripresi oggi i lavori dei rossoblù in preparazione alla trasferta di Torino. I ragazzi di Mister Italianohanno svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo. Allenamento differenziato per Juan Miranda, Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi, Riccardo Orsolini. Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra: nel corso della settimana le sue condizioni saranno rivalutate.”

Solitamente per questo tipo di infortunio si torna all’attività fisica in un lasso di tempo che varia dalle tre/quattro fino alle sette settimane. Questo significa che il 2024 di Ndoye termina in anticipo ed è possibile rivederlo in campo verso la fine di gennaio/inizio di febbraio. Salterà sicuramente le sfide contro Torino, Hellas, Roma, Inter e probabilmente anche quella del week-end 18/19 gennaio contro il Monza. Sarà da valutare per la sfida di Champions contro il Borussia.

Foto: Instagram Bologna