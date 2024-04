Bologna, differenziato per Soumaoro e Odgaard

Allenamento mattutino per il Bologna che prepara la sfida di campionato all’Udinese. La squadra di Thiago Motta ha svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Seduta differenziata per Adama Soumaoro e Jens Odgaard. Gli emiliani torneranno ad allenarsi domani mattina con una seduta a porte chiuse. Di seguito la nota: “La squadra continua la preparazione a BFCUdinese: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Seduta differenziata per Adama Soumaoro e Jens Odgaard”

Foto: sito Bologna