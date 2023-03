Bologna, differenziato per Dominguez. Terapie per Cambiaso e Arnautovic: il report

Il Bologna di Thiago Motta si allena al centro sportivo di Casteldebole in vista della prossima partita di Serie A da disputare in casa contro l’Udinese. In attesa del rientro dei Nazionali, il tecnico felsinei non può contare ancora su Nicolas Dominguez, Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic. Come si legge nel report dell’allenamento, differenziato per il centrocampista argentino e terapie per gli ultimi due.

Foto: Twitter Bologna