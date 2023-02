Bologna, differenziato per Arnautovic. Il report

Il Bologna torna in campo dopo aver ottenuto una vittoria importante al Franchi contro la Fiorentina. I felsinei guidati da Thiago Motta hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della prossima partita da disputare in casa contro il Monza. Il comunicato ufficiale: “Ripresi questa mattina a Casteldebole i lavori dei rossoblù verso #BFCMonza: attivazione atletica e seduta tecnico-tattica per i ragazzi di Motta. Gary Medel è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Lorenzo De Silvestri, Nicola Sansone e Marko Arnautovic, terapie per Kevin Bonifazi e Adama Soumaoro”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna