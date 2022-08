Bologna, Di Vaio sulle uscite: “Stiamo parlando con l’agente di Dijks e Mbaye”

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione ufficiale del difensore Joaquin Sosa, il ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato così del mercato in uscita del club: “Stiamo parlando con l’agente di Dijks e con Mbaye, c’è grande rispetto però per quello che Mbaye ha fatto qui, sia come uomo che come giocatore. Ha sempre dato il massimo, è un ragazzo straordinario, se si troverà la soluzione saremo contenti perchè c’è tanto rispetto. Questi sono i due giocatori con cui stiamo parlando, ovviamente con i rispettivi agenti”.

Foto: Twitter Bologna