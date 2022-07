Bologna, Di Vaio: “Ilicic questione aperta. Chi meglio di Sartori per definirla?”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha commentato il possibile approdo in rossoblu di Josip Ilicic, dall’Atalanta: “Come dice Fenucci, chi meglio di Sartori può definire la questione Ilicic? Lo ha portato lui all’Atalanta. Ora stiamo concentrati sugli obiettivi principali per dare profondità alla rosa, il vice-Medel e il vice-Arnautovic. Quella di Ilicic è una questione aperta“.

Foto: Twitter Atalanta