Bologna, De Silvestri: “Italiano ci ha portato esperienza internazionale. Vorrei arrivare alle 100 presenze”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il terzino fresco di rinnovo Lorenzo De Silvestri ha parlato di cosa si attende dalla nuova stagione col Bologna, dei propri obiettivi personali, e dell’apporto alla squadra del nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Il rinnovo e il recupero di Ferguson: “Per ora sono molto concentrato per questo anno, il rinnovo fino al 2025 è stato cercato da parte mia con gli allenamenti, le prestazioni in campo e anche fuori dal campo. Mi sento ancora un calciatore e un atleta, quindi sono molto concentrato sul campo, poi a fine stagione vedremo il da farsi. La società ha lavorato molto bene con i giovani e ne ha colto oltre le qualità tecniche anche quelle morali. Ferguson è quello che mi ha colpito subito anche a livello umano e ha fatto una crescita incredibile nelle ultime due stagioni. Gli faccio i complimenti per il recupero dalla rottura del legamento crociato, da cui sono passato e so cosa vuol dire”.

Vincenzo Italiano: “Prende una squadra pronta sotto tanti punti di vista. Tanti giovani sono cresciuti e sono diventati giocatori importanti. Ci ha portato esperienza internazionale, perché ha fatto due finali di Conference e anche una di Coppa Italia, poi ci ha portato idee nuove, voglia di fare, carattere ed esperienza. Ci può aiutare per affrontare le tre competizioni con partite ogni tre giorni”.

Obiettivi personali: “La scorsa stagione è stata l’apoteosi dei miei sogni da calciatore, perché sarei voluto tornare in Europa dopo averlo fatto con Sampdoria e Torino. Ora vorrei arrivare alle 100 presenze, obiettivo per cui mancano cinque partite e spero di raggiungere. Poi ho obiettivi per il post carriera”.

Foto: Instagram De Silvestri