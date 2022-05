Bologna, De Leo: “Usciamo a testa alta. A fine gara a Mihajlovic brillavano gli occhi”

Ennesima grande prestazione del Bologna, ormai diventata ammazza-grandi. Queste le parole di De Leo, vice di Mihajlovic, al termine del pari con la Roma: “Credo che nel girone d’andata abbiamo espresso un ottimo gioco, siamo riusciti a fare il record di punti, riuscivamo a lavorare bene. Purtroppo il covid ci ha tagliato le gambe, non avevamo due squadre per allenarci. Ora abbiamo tutti gli effettivi. Vogliamo concludere al massimo, cercando di sfruttare le opportunità e poi tireremo le somme. Oggi dovevamo capitalizzare meglio, ma usciamo a testa alta. Mihajlovic l’ha vissuta con la solita partecipazione ed emozione. Ogni gara gli serve per staccare dalle sue tensioni. Ce la prendiamo con gioia, è bello avvertire prima e durante la gara tutta la sua emozione e il suo trasporto. A fine partita gli brillavano gli occhi”.

FOTO: Sito Bologna