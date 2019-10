Bologna, De Leo: “Saremo gli stessi di domenica, Santander può trovare spazio”

Tempo di conferenza stampa pre-gara anche in casa Bologna, dove ad intervenire sono stati gli assistenti di Sinisa Mihajlovic fra cui il vice, Emilio De Leo, che ha annunciato che, nel match contro il Cagliari, non ci saranno novità provenienti dall’infermeria: “Purtroppo – ha spiegato – non riusciamo a recuperare nessuno degli infortunati in vista della trasferta sarda. Saremo quelli visti domenica contro la Sampdoria, ma non abbiamo problemi nell’alternanza dei calciatori”.

Sulle ambizioni delle due compagini: “Noi come loro abbiamo l’idea di alzare l’asticella degli obiettivi: abbiamo lavorato, lavoriamo e lavoreremo per farlo. Sarà un bel match”.

Possibilità dall’inizio per Santander: “Sta bene, può essere una soluzione. Orsolini? Con lui parliamo di continuo, ci piace il confronto. Gli diciamo quello su cui deve migliorare, a partire dalla continuità e dal migliorare la scelta da effettuare negli ultimi sedici metri”.

Foto: Twitter Bologna