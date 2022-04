Bologna, De Leo: “La Juve è in corsa per lo scudetto. Dovremo giocarcela a viso aperto”

Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic al Bologna, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sera dei felsinei in casa della Juve. Queste le sue dichiarazioni: “Ritengo che la Juventus sia ancora in corsa per lo scudetto, perché sta trovando continuità. Il passo falso è stato quello con l’Inter ma grazie al ritrovato ottimismo io credo che ci proveranno fino alla fine. Non baderemo troppo alle loro assenze perché sono forti a prescindere, però la gestione dei 90′ minuti con i tanti centrocampisti che abbiamo ora a disposizione è per noi una chiave della sfida, come lo è stata contro la Sampdoria. Sarà un’arma importante. Noi dovremo continuare a giocarcela a viso aperto, per alleggerire la pressione e per far comprendere a viso aperto che vogliamo giocarcela con tutti. Mihajlovic ci ha chiesto di mantenere questo atteggiamento leggero”.

FOTO: Twitter Bologna