Bologna, Dallinga ha invertito la rotta: può essere l’arma in più per la seconda parte di stagione

La vittoria in Champions League al Dall’Ara di ieri sera (che ha portato all’esonero del tecnico del Dortmund Sahin), non ha purtroppo alcun valore per il prosieguo in Champions del Bologna, ufficialmente fuori dalla competizione, ma ha un peso simbolico importantissimo. A testimoniare ciò le commoventi dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano nel post partita, contento come un bambino per la prima vittoria in Champions della sua carriera. Ad avviare la rimonta rossoblu, conclusa con il secondo gol dopo pochi minuti di Iling-Junior, ci ha pensato Thijs Dallinga (entrato a gara in corso al posto al posto di Castro), con un gol da vera prima punta d’area di rigore, su assist del solito, splendido Odgaard. Terzo gol in stagione per l’ex Tolosa, che ha finalmente ingranato la stagione, e potrà essere l’arma in più per la rincorsa in campionato a un posto europeo, obiettivo stagionale dichiarato dallo stesso Italiano. L’alternanza con Castro, giocatori differenti nelle caratteristiche, potrà rivelarsi l’asso nella manica di questo Bologna, che sogna sempre più in grande. La stagione di Dallinga è appena iniziata.

Foto: Instagram Dallinga