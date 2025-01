Bologna-Como: i convocati di Italiano

Domani, alle ore 20:45, andrà in scena il match tra Bologna e Como. Una gara molto importante per i padroni di casa che dovranno cercare a tutti i costi di trovare la vittoria per rimanere in corsa per un eventuale posto in Europa. A tal proposito il tecnico della formazione rossoblù, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard.

