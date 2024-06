Bologna, c’è Holm. E non tramontano le speranze per Gosens

Il Bologna si prepara ad accogliere Holm, come anticipato oltre 10 giorni fa da Gianluigi Longari. E malgrado il terzino in uscita dallo Spezia fosse stato accostato al Genoa e addirittura alla Juventus, quando invece il Bologna aveva una trattativa in stato avanzato già a metà giugno. Il club rossoblu non perde le speranze di arrivare a Robin Gosens, non ci sono riscontri di un affare in definizione con il Benfica come è emerso nel pomeriggio dal Portogallo. Il Benfica c’è, ma il Bologna si sente ancora in corsa.

Foto: Instagram Union Berlino