Bologna, c’è Cuypers tra i candidati per il dopo-Arnautovic

Il Bologna potrebbe salutare presto Marco Arnautovic, molto vicino al ritorno all’Inter. La compagine emiliana, come riporta il Corriere dello Sport, sta pensando, come sostituto, a Hugo Cuypers, che gioca in Belgio, al Gent. il giocatore, nella scorsa stagione, ha collezionato ben 20 reti a fronte di 33 presenze.

Foto: logo Bologna