Bologna, Cambiaso torna in gruppo. Il report

Il Bologna è tornato in campo e per Thiago Motta arrivano alcune novità dall’infermeria con il ritorno in gruppo di Cambiaso. Ecco il report: “Allenamento mattutino a Casteldebole per il Bologna agli ordini di Thiago Motta: per i rossoblù lavoro atletico, esercitazioni tecniche di uno contro uno e possesso palla, partitella a campo ridotto. Andrea Cambiaso è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Marko Arnautovic.

Foto: Instagram Cambiaso