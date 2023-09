Alle 18.30 Bologna e Cagliari scendono in campo al Dall’Ara per la terza gara del loro campionato. Queste le formazioni scelte da Thiago Motta e Ranieri:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Moro, Ferguson; Karlsson, Zirkzee, Ndoye. All. Thiago Motta

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Sulemana, Makombou, Jankto; Luvumbo, Petagna. All. Palladino